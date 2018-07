E Sonndeg an enger Woch mécht d'Patisserie Cathy Goedert an der Stad hir Dieren zou.

© Screenshot /Instagram

D'Geschäft hat sech viru 4 Joer an der Uewerstad installéiert an huet elo via déi sozial Netzwierker d'Fermeture annoncéiert. An d'Plaz kënnt en Traiteur, deen d'Personal ganz iwwerhëlt.