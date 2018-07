En Donneschdeg den Owend um 23 Auer koum et an der Route de Thionville an der Stad zu engem Sträit tëscht 2 Persounen, eng huet zum Messer gegraff.

En Zeien hat d'Police geruff an hinnen um Telefon erkläert, hie wier am Gaang e Mann ze verfollegen, dee kuerz virdrun een Anere mat engem Messer blesséiert. Eng Persoun géif bei der Strooss leien a bludden.Op der Plaz huet sech erausgestallt, dass sech 2 Männer virun engem Foyer an den Hoer haten. Ee vun hinne wier e puer Mol mat engem Messer gepickt ginn. Den Ugräifer ass geflücht, gouf awer vun Aenzeie verfollegt a kuerz drop vun der Police gestallt.De Parquet gouf informéiert an de Mann gouf op hiren Uerder festgeholl. Hien huet sech e Freideg misse virum Untersuchungsriichter veräntweren a koum an Untersuchungshaft.