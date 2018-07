© Danielle Goergen

Optakt vun der Lies: Rep. Danielle Goergen



Ëm Nationalfeierdag bléien déi éischt Wéngerten. D'Wënzer orientéiere sech dodrunner, fir am Hierscht ze wëssen, wéini d'Lies ugeet. Dëst Joer ass se e gutt Stéck méi fréi wéi soss. D'Wënzer haten no deem laange Wanter mat engem relativ normale Joer gerechent ...

100 Deeg oder gutt 3 Méint no der éischter Bléi, da sinn d'Drauwen zeideg. Dat ass d'Fauschtreegel, un déi d'Wënzer sech halen. Dëst Joer war dat relativ fréi, d'Lies fält dofir och gutt 3 Woche méi fréi aus wéi normal. Schlëmm ass dat awer net, den Ament gesäit et esouguer no engem gudde Joer fir d' Wënzer aus. Datt d'Qualitéit vun den Drauwen esou gutt ass an datt et der esou vill sinn, dat hätt een am Januar nach net geduecht, esou den Norbert Schill, President vun der Maacher Kellerei.D'Pilzkrankheete wieren een Ament ganz geféierlech gewiescht, wéi et am Mee-Juni vill gereent hätt an och nach waarm dobäi war. Du wier de Stack séier gewuess, da wier ëmmer vill ongeschützten neie Laf do, als Wënzer misst een dann op Zack sinn.Waarm a vill Reen, da si virun allem déi jonk Planze frou. An deene leschte Méint si se gutt gewuess, esou dass d'Wënzer béid Hänn voll ze dinn haten. Chance hate si virun engem décke Mount, wéi déi schlëmm Wiederen duerch d'Land gezu sinn. Knëppelsteng hätte vill Schued gemaach, ma d'Wéngerten un der Musel bloufen awer verschount.Mä wéini geet d'Lies dann elo un? Ëm den 10. September soll et lass goen, ma et ginn awer och Drauwen, déi méi fréi u sinn, esou den Ern Schumacher, President vun de Privatwënzer. De Pinot noir précoce kéint ee wuel schonn am August liesen.Datt d'Bléi ewell ugangs Juni fäerdeg ass, dat wier iwwerraschend, dat hätt hien nach net materlieft, esou den Ern Schumacher an hie géif ewell zanter 45 Joer an d'Lies goen.E bësse Reen géing virun allem deene jonken Planzen net schueden. Stäck, déi tëscht 10 an 30 Joer al sinn, kënnen hei nach mathalen. Fir Wéngerten, déi entweder frësch oder eréischt viru Kuerzem ugesat goufen, ass déi Dréchent hei awer näischt.Datt d'Lies warscheinlech op d'Wäifester fält, war bis elo nach bal ëmmer esou.