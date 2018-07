Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Wou ass ee mam Projet zu Dippech drun? (20.07.2018) “Ween A seet muss och B soen, wie Käerjenger Contournement seet muss och Dippecher Contournement soen”, esou den DP-Deputéierte Max Hahn ufanks der Woch.

De liberale Politiker a Schäffe vun der Gemeng Dippech huet bedauert dass den Dippecher Contournement, deen d’Streck tëscht Käerjeng a Bartreng soll entlaaschten, nach net esou wäit ass fir gestëmmt ze ginn. D’Lynn Cruchten huet nogefrot, wou deen Dossier aktuell drun ass, grad wéi och déi méi kleng Ëmgehungsstrooss ronderëm Dippech-Gare.

Well de Käerjenger Contournement an Zukunft hannert der Industriezon Käerjeng a Richtung Schuller beim fréiere Salzsilo soll erauskommen, gëtt gefaart, datt den Trafic Problem an der Gemeng Dippech wieder zouhëlt. Dofir dierft den Dippecher Contournement deen d’N5 soll entlaaschten net vergiess ginn. Nach ass dëse Projet awer net konkret.

Een anere Verkéiersproblem an der Gemeng Dippech dierft awer a manner wéi 4 Joer geléist sinn. Déi kleng Ëmgehungsstross ronderëm Dippech-Gare soll no jorelaangem Waarden a Geriichtsaffär nämlech endlech Realitéit ginn.

2019 soll mat den Aarbechte vum klenge Contournement ugefaange ginn. Ugangs 2022 dierft déi nei Strooss, déi ënnert der scho gebauter Bréck bei Dippech-Gare duerchféiert da fäerdeg sinn.

De Käschtepunkt vum Contournement Dippech-Gare läit bei 17,4 Milliounen Euro, déi zu jee 50% iwwert de Fonds du Rail an de Fonds des Routes finanzéiert ginn.