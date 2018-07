© RTL Archiv

Iwwer d'Problematik, datt zu Lëtzebuerg ze wéineg Geméis ugebaut gëtt, an iwwert eventuell Léisungsusätz gouf e Freiden an der Landwirtschaftskommissioun vun der Chamber diskutéiert. An do war et de Constat, datt d'Wiederkonditiounen de Baueren net an d'Hänn spillen. Rezent gouf et fir d'éischt enorm vill Ree mat schroen Iwwerschwemmungen, an de Wochen duerno eng Dréchent.





Geméisubau zu Lëtzebuerg (B. Frin)



D'Demande no Lëtzebuerger Geméis wier grouss, awer och ouni ze vill oder ze mann Reen kéint ee sech hei am Land kaum mat lokal ugeplanztem Geméis versuergen. Konkurrenzfäeg ass de Geméisbau nämlech net, d'Terraine grad ewéi d'Aarbechtskraaft an och d'Waasser sinn hei am Land deier.



De Landwirtschaftsminister Fernand Etgen huet an deem Kontext an der Chamberkommissioun ënnerstrach, datt d'Politik gewëllt wier, hei besser Konditioune fir de Secteur ze schafen. Den zoustännege Minister schwätzt do vum Accès op Terrainen, vun enger besserer Berodung, wou schonn an der Landwirtschaftskammer schonn ee Beroder agestallt gouf, vun den Autorisatiounen, vun der Sich no de Mains-d'Oeuvre an awer och vun der Reduzéierung vum Käschtepunkt beim Waasser. Hei variéiert de Präis nämlech vu Gemeng zu Gemeng. Eppes wat d'Martine Hansen vun der CSV kritiséiert. Mam Ausland wieren d'Präisser net ze vergläichen, an Holland géif d'Waasser beispillsweis bäi wäitem net esouvill kaschte, wéi hei am Land. D'CSV hätt scho wärend den Diskussiounen iwwert d'Waassergesetz intervenéiert a sech fir een eenheetleche Präis agesat. D'Harmoniséierung vum Waasserpräis tëscht de Gemengen, ass ee Sujet deen am Walprogramm vun der CSV misst ugeschwat ginn, esou d'Martine Hansen weider.