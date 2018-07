De Kanner Space Mining méi no bréngen (21.07.2018) Dat war d’Zil vum Exposé vum Wirtschaftsminister Etienne Schneider am Kader vum Projet Miselerland zu Rëmerschen. Informéiert goufen eng 50 Kanner.

50 Kanner de Space Mining méi no ze bréngen, dat war d’Zil vum Exposé vum Wirtschaftsminister Etienne Schneider am Kader vum Projet Miselerland zu Rëmerschen. D’Zil vum Space Mining ass jo d’Exploitatioun vun Weltraum-Ressourcen. Éischt Missioune sollen deemno an den nächsten Joren geflun ginn ...



Op einfach Manéier goufen déi 50 Kanner tëscht 6 an 12 Joer vum Wirtschaftsminister iwwert de Space Mining informéiert. Zum Beispill huet den Etienne Scheider deene Jonken erkläert, datt ee mat Mineralien aus dem Weltraum Handye produzéiere kann an datt een Asteroiden notze kann, fir Waasser ze produzéieren.



Beim Space-Mining-Projet geet et virun allem drëms, fir Entreprisen op Lëtzebuerg ze zéien. 50 Entreprisen huet ee bis ewell scho fonnt, 150 anerer sinn nach an der Diskussioun. Zejoert ass dann och een Gesetz iwwert de Space Mining a Kraaft getrueden. Lëtzebuerg ass dat éischt Land an der EU mat engem legale Kader fir d'Notze vu Weltall-Ressourcen.





Den Exposé vum Wirtschaftsminister iwwert de Space Mining war eng vun den Aktivitéiten, déi den 350 Kanner am Kader vum Projet Miselerland gebuede goufen. D’Kanner hunn dann och vill bäigeléiert.D’Zil vum Projet Miselerland ass, d’Kanner zesummenzebréngen an déi sozial Inklusioun ze stäerken. Dowéinst gi wärend 2 Wochen ënnert anerem Sportsaktivitéiten an Table-ronden zu Rëmerschen organiséiert.