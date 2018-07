Déi nei iwwerparteilech Gruppéierung, déi am Oktober mat an d'Wale geet, wëll an alle Walbezierker untrieden. An et hätt ee probéiert, si ze sabotéieren.

© Carine Lemmer

D'Biergerinitiativ "Demokratie 2018" kandidéiert an alle 4 Bezierker: "D'Lëschte si komplett", soten déi zwee Haaptresponsabel Sonja Holper a Lee Michel e Freideg den Owend virun der Press. D'Nimm vun de Kandidate kéint een haut awer nach net soen, well versicht gi wär, d'Lëschten ze sabotéieren, also Kandidaten ofzezéien. Et sollen awer och bekannte Leit derbäi sinn an eng 10 mat politescher Erfarung.D'Biergerinitiativ setzt sech derfir an, datt d'Vollek nees méi d'Soe kritt, gefrot gëtt, wann eppes Wichteges ze decidéieren ass. Méi Referendume soll et also ginn.D'Gruppéierung wëll kee Wahlprogramm presentéieren, mä e Froekatalog. An do misst d'Vollek decidéieren. Et wéilt ee keng Meenung virginn. Si wäre weder lénks nach riets.Fir hei am Land ze kandidéieren, brauch een eng gewëssen Ënnerstëtzung, spréch Ënnerschrëften. Déi hu mer, seet d'Biergerinitiativ. Fir all Bezierk hätt een d'Ënnerschrëft vun engem Deputéierten.De Slogan vun der Biergerlëscht ass: Méi Demokratie fir Lëtzebuerg a Selbstbestëmmung. Op rout-wäiss-bloem Hannergrond.