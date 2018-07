Dat, nodeems RTL en Donneschden gemellt hat, datt de Wirtschaftsministère en Terrain un de Jughurt-Produzent "Fage" verkaaft huet. Esou en Terrain, wéi deen an der Industriezon "Wolser" zu Diddeleng/Beetebuerg verkafen, dat géing "reegelméisseg" gemaach ginn, och wann de Ministère dat net gär géing maachen, sou den Etienne Schneider.



Fage huet wëlles, Enn des Joers mat den Aarbechte fir de Bau vun enger Jughurtsfabrik am Wolser unzefänken.



Wéi mer op RTL bericht haten, sinn am Moment awer nach d'Ëmwelt-Impakt-Studien an eng Etüd iwwert de Verkéier am Gaang. Réischt duerno kann déi eigentlech Autorisatiounsprozedur ugoen.



RTL-News: Schonn am Mee 2017: Jughurtsproduzent Fage huet Terrain an Industriezon Wolser kaf