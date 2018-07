Déidlechen Accident an der Nuecht op e Samschdeg (21.07.2018) Op der N31, tëscht Diddeleng a Beetebuerg, gouf géint 3.30 Auer e Foussgänger ugestouss. All Hëllef koum ze spéit.

De Foussgänger war am Däischteren an Direktioun Diddeleng ënnerwee, wéi e vun engem Auto erfaasst a schwéier blesséiert gouf.



De Mann gouf nach op der Plaz reaniméiert, ass awer um Wee an d'Spidol u sengen uerge Blessure gestuerwen. Och d'Automobilistin, déi de Mann mat hirem Won ze pake krut, koum an d'Spidol. Si gouf ambulant behandelt a konnt duerno nees Heem.



Den obligatoreschen Drogen- an Alkoholtest bei der Fra war negativ.



De Moment ass d'Identitéit vum Affer nach net bekannt. Et handelt sech ëm e Mann tëscht 45 a 45 Joer, mat kuerze gro-brongen Hoer, e Stoppelbaart an engem Muttermal um rietse Knéi. Hien hat eng blo Jeansbox un, eng Daunejackette a Schlappen. Donieft hat hien nach e rout-karéierten Akafstrolley bei sech.



Eventuell Zeie solle sech bei der Police vun Diddeleng mellen um 24469500.



Nieft dem Escher Samus-Dokter an dem Miess- an Erkennungsdéngscht, waren och d’Secouriste vun Diddeleng a Beetebuerg am Asaz.