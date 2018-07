Wéi den 112 e Samschdeg de Moien matdeelt, gouf et nawell vill Virfäll am Land, bei deenen et gebrannt hat.

Kuerz no 18 Auer haten Hecken zuan der Avenue Charlotte gebrannt. Eng hallef Stonn drop hat et zuan der Rue Karl Marx an enger Kichen geflaamt.Um 21.14 Auer gouf en Alarm bei de Pompjeeën ausgeléist, well et zuan der Rue Enz zu engem Sickerbrand an enger Isolatioun koum.Um 21.52 Auer stoungen nach emol e puer Hecken a Brand, déi Kéier zuum Boulevard Pierre Dupong.

E lescht Feier gouf nach um kuerz virun 2.560 Auer zu Bouneweg gemellt. Do stoung eng industriell Ha

al a Flamen.



Um 2.05 Auer war et dann nach en Accident um CR172 tëscht Monnerech Direktioun Éilereng.