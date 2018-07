© Police Lëtzebuerg

De Chauffer war an Direktioun Frankräich ënnerwee a krut mat sengem Auto fir d'éischt mat der rietser Säit d'Leitplanken ze paken an ass dunn 55 Meter méi wäit widder d'kalifornesch Mauer geschleidert ginn. Den Auto ass de queesche Wee an der Mëtt vun der Bunn un d'Hale komm.Den Automobilist gouf blesséiert a koum an d'Spidol.Op er Plaz waren d'Beruffspompjeeën, d'Pompjeeë vun Hesper an de Ponts et Chaussées.