Wéi d'Police schreift, koum et an der Nuecht op e Samschdeg zu Streidereien a Kläppereien an 3 Wiertschaften, dat zu Péiteng an zu Esch.

Kuerz no Mëtternuecht goufen zuan der Lëtzebuerger Strooss 2 Männer an der Géigend vun enger Wiertschaft vun 3 onbekannte Männer mat Pefferspray attackéiert. Zeie hu confirméiert, dass den Ugrëff ouni Grond geschitt wier.D'Affer sinn an d'Lokal geflücht. D'Ugräifer wollten hannendrun, d'Personal an d'Gäscht hu si awer dru gehënnert, sou dass si sech ewech gemaach hunn.D'Personal vun der Wiertschaft huet sech duerno nach ëm d'Affer gekëmmert, bis d'Secouristen op der Plaz waren. Si koume fir eng Kontroll an d'Spidol.An engem anere Café, och zuan der Lëtzebuerger Strooss, koum et kuerz virun 3 Auer zu enger weiderer Ausernanersetzung. Dës Kéier tëscht 2 Männer. Ee vun hinne war beim Erakomme schonn staark alkoholiséiert an huet e Serveur belästegt. Deen huet probéiert d'Situatioun ze berouegen, gouf dunn awer vum Mann ugegraff.Nodeems béid Männer getrennt goufen, huet den Ugräifer sech duerch d'Bascht gemaach.Zuhate géint 1 Auer eng Fra an e Mann sech an den Hoer. En Zeien huet dat Ganzt gesinn a wollt schlichten, gouf dunn awer vum Mann attackéiert. Duerno ass d'Koppel zesumme geflücht.D'Police huet duerno no hinne gesicht, ouni Succès. Et gouf eng Plainte deposéiert.