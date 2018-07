E Freideg den Owend géint 22.50 Auer koum et an der Stad an der Rue Auguste Charles bei engem Busarrêt zu engem brutale Virfall.

E Mann stoung mat dräi Jugendlechen um Busarrêt, ewéi ee vun den Jugendleche mam Fouss géint de Busarrêt gerannt huet. De Mann huet doropshin déi 3 Onbekannt op hiert schlecht Behuelen ugeschwat, wouropshin de Mann vun engem vun den dräi Jonke mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloe gouf. Doropshi si si fortgelaf.

Beschreiwung vun den Täter:

Déi dräi Täter waren alleguerten tëscht 20 a 25 Joer al, ware vu schwaarzer Hautfaarf an hu Lëtzebuergesch, Franséisch a Kongolesesch geschwat.Ee vun hinne war knapp 1,80 Meter grouss, hat eng Jeansbox, Nike-Schong an eng schwaarz Jackett un. Et kéint awer och eng donkelblo Jackett mat Kaputz gewiescht sinn.Den zweeten Täter war och ëm 1,80 Meter grouss, hien hat eng rout Kap an ee wäissen Jogging un. Dem Affer sinn och nach seng schëllerlaang Hoer opgefall.Den drëtten Onbekannten war ongeféier 1,60 grouss, hat giel gefierften Hoer a war schwaarz gekleet.