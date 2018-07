Wann et de Samschdeg de Mëtteg och plazeweis am Norden an am Nord-Oste vum Land Donnerwiedere gouf, de Summer huet eis fest am Grëff.

Fir déi nächst Woch gi weider Temperaturen vun iwwer 30 Grad gemellt. Dat Wieder huet natierlech en Impakt op d'Natur an d'Déieren. De Jeannot Ries huet nogefrot, wéi d'Baueren déi aktuell Wiedersituatioun erliewen.Dat gutt Wieder passt de Baueren eigentlech gutt an de Kalenner, elo, wou de Karschnatz ugefaangen huet, esoulaang näischt vun uewen erof kënnt.Manner Quantitéit, do kéint Lëtzebuerg nach mat engem bloen Aen dervukommen, well aus villen aneren europäesche Länner kommen éischt Meldungen, datt et global dëst Joer eng Ënnerproduktioun u Kären a Mais géif.D'Summerwieder ass also gutt fir de Karschnatz, ma um selwechten Ament géif d'Natur awer och onbedéngt Ree brauchen, fir zum Beispill de Mais oder och d'Gromperen.Net esou richteg eens mam aktuelle Wieder ginn och d'Uebstbeem, déi esou voll hänken, dass d'Äscht ewechbriechen. D'Dréchent bréngt elo awer mat sech, dass d'Friichte kleng bleiwen an um Enn dann awer d'Qualitéit nees net stëmmt. Keng einfach Zäit fir Natur a Bauer.