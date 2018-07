Ee Mol am Joer steet zu Konter alles am Zeeche vum Comic – an dat elo schonn zanter 25 Joer!

Wat um Ufank e klengt Fest war mat e puer 100 Visiteuren, zitt mëttlerweil Dausende Bédéphillen aus der Groussregioun un. Nieft den Händler an de ronn 60 Auteuren, ginn et speziell fir déi 25. Editioun och Concerten an eng Zeechen-Competitioun.

De grousse Star vum 25. BD-Festival zu Contern ass awer de Marsupilami. Oder besser gesot: den Här, deen hien zeechent. De Luc Collin, genannt Batem, ass quasi de Stéifpapp vum Marsupilami an zeechent hie schonn zanter 31 Joer. All Kéiers géing hie versichen eppes Neies eran ze bréngen, erkläert de Luc Collin. Hie wéilt evitéieren, dass et een Automatismus gëtt. Fans hunn de Marsupilami a säin Zeechner op alle Fall genuch. Verschiddener si scho moies fréi op Konter komm, fir eng eegen Zeechnung mat Autogramm ze kréien.





D’Waardeschlaang war awer net nëmme beim Batem laang. Eleng e Samschdeg waren ëm di 3.500 Leit zu Konter, fir d’Zeechner kennenzeléieren an déi eng oder aner Bande Dessinée ze kafen. De Visiteure géing virun allem gefalen, dass eng familiär Atmosphär um Festival ass an dass et ee ganzen Event ronderëm gëtt. Do dernieft bidden immens vill Händler Comic-Figuren oder Hefter un.

An ee vun deene Händler ass de Claude Gengler. Hien zeechent och selwer gär an ass e feste Bestanddeel vum Festival. Zanter der alleréischter Editioun ass hien nämlech mat sengem Stand dobäi. Am Laf vun de Jore wier de Festival méi professionell an organiséiert ginn, an och d’Clientèle hätt sech geännert. A se ass gewuess, par Rapport zum leschte Joer, wieren e Samschdeg 10% méi Visiteuren do gewiescht, sou d’Organisateuren.

Bis e Sonndeg den Owend um 17 Auer kann een nach zu Konter laanscht kucke goen an de 25. Gebuertsdag vum Festival feieren.