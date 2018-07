© RTL Archivbild

Kuerz no 20 Auer war et en Accident um CR101 tëscht Mamer Direktioun Koplescht. Kengem ass eppes geschitt.



Um 22.10 Auer hat et um CR176A, d'Streck vun Nidderkuer a Richtung Zowaasch, gerabbelt. En Auto war do an e Bam gaangen. Zwou Persoune goufe verwonnt.



Géint 1.30 Auer gouf et eng Kollisioun tëscht zwéi Gefierer tëscht Dippech an Dippech-Gare. Hei ass ee Blesséierten ze notéieren. An um 4.09 Auer ass op der N28 vun Éiter op Bous en Auto um Daach gelant.



Zweemol hat am fréie Samschdegowend Gestrëpp gebrannt, dat war de Fall zu Éinen "op der Borreg" an zu Bieles an der Rue de la Poste.