Ordonnéiert Alkoholkontrollen 778 Chauffeure kontrolléiert, 50 Tester positiv, 20 Permise fort

An der Nuecht op e Sonneg huet d'Police op e puer Plazen am Land tëscht 2 an 8 Auer gréisser Alkoholskontrollen duerchgefouert.

Vun RTL