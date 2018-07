© RTL Archivbild

De Chauffeur, dee bei der Police ugeruff hat, ass bis bei de Policebüro op der Stater Gare gefuer, den "Drängler" hannendrun. Deen ass hannert him stoe bliwwen, huet wëll gestikuléiert a getut. Bis dass d'Policebeamten opgetaucht sinn.De Mann gouf kontrolléiert an d'Beamten hunn e staarken Alkoholgeroch an Uecht geholl. E Beamten huet den Auto geparkt an zesumme goung et op de Policebüro, wou en Otemtest duerchgefouert gouf. Dee war ëm dat Duebelt méi héich wéi erlaabt.De Mann huet duerno awer refuséiert e weideren Test ze maachen an huet d'Beamten ugebiedelt, déi ganz Saach einfach ze vergiessen. Well d'Beamten net op seng Fuerderung agaange sinn, koume Beleidegungen. Wéi e Mann dunn och nach ugefaangen huet ze gestikuléieren an ëmmer méi aggressiv ze ginn, koum hien an Arrest. Niewebäi war hei wéinst sengem Verhalen nach de Führerschäi lass.