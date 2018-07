© RTL Archivbild

Tëscht Gonnereng an dem Waldhaff stoung d'Police d'Vitesse ze moossen. Op der Streck sinn 90 Stonnekilometer erlaabt, ma 2 Chauffeuren ware wuel méi presséiert. Si goufe mat 144, respektiv 148 km/h gemooss a waren de Permis duerno lass.



Ganz séier ënnerwee war een aneren Automobilist kuerz no Mëtternuecht op der Escher A4. Hie gouf mat enger Vitesse vun 212 Stonnekilometer gemooss. D'Police ass hannendru gefuer a konnt hien um Salzhaff stoppen. Och hei war de Führerschäin fort.



Net ze séier, mä ze vill gedronk haten donieft nach zwee aner Chauffeuren.



Kuerz no 1.40 Auer ass enger Patrull en Auto opgefall, deen am Zickzack an der Stad um Boulevard de la Foire gesteiert gouf. De Won gouf ugehal an de spéideren Otemtest war duebel sou héich, wéi erlaabt. Den Automobilist huet de Schäi missen ofginn.



Um 4 Auer huet nach ee Chauffeur säi Führerschäin ofginn, nodeems hien an der Allée Scheffer duerch eng rout Luucht gefuer ass an dowéinst kontrolléiert gouf. Och hien hat ze déif an d'Glas gekuckt.