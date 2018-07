Am Beräich vun de Kongresser ass méi dra fir d'Land. Dat weist eng Etüd, déi de Wirtschaftsministère duerchgefouert huet. D'Kongresser missten thematesch besser cibléiert, an déi raimlech Strukture vun der Luxexpo méi flexibel sinn, eventuell och op engem aneren Terrain, wéi zum Beispill um Findel.





Etüd Kongresstourissem - Reportage Nico Graf



Et gi scho Kongresser, verbonne mat Ausstellungen, am Land organiséiert, gär um Terrain vun der Luxexpo, gär an net wierklech ugepasste Strukturen a gär mat iergendengem Sujet. An domat sinn déi 3 Problemer benannt, déi d' Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener am léifste verännert giff gesinn. Fir datt d' Land méi vum Kongresstourissem hätt.

Virop misst thematesch a sektoriell méi konzentréiert geschafft ginn. Et misst een eng Community opbauen a ganz cibléiert Leit uschwätzen, sief dat an der Logistik, Biotechnologien, oder z.B. Ecotechnologien. Do géif immens vill Potential leien, sou d'Francine Closener. Wann ee sou Experten op Lëtzebuerg kritt, géif jidderee profitéiere vun deem Know-How. Wann een deen Know-How dann och nach verbënnt, mat deem, deen ee schonn hei zu Lëtzebuerg huet, hëlleft dat deene verschiddene Secteuren immens weider. Dat gouf systematesch bis elo net gemaach an dat soll geännert ginn.

An da misst vun de Raimlechkeeten hir eppes geschéien. Flexibilitéit wier do gefrot. Do bräicht ee méi grouss Säll, ma et bräicht een och där méi klenger, an zwar beieneen. Et wier net üblech, dass een dann duerch d'ganzt Land reest. Do hätt ee scho gär, dass de Kongress an d'Ausstellung op dem selwechte Site ass.

Déi aktuell Raimlechkeete vun der Luxexpo schéngen net wierklech méi déi richteg ze sinn. Do géifen och elo Diskussiounen an der Regierung driwwer gefouert ginn, ob et sënnvoll wier, fir op en anere Site ze goen. D'Francine Closener kéint sech do virstellen, dass eng Proximitéit mam Findel sënnvoll wier.

A Fro kënnt wuel en Terrain um Findel, no beim centre de rétention. En Terrain, en Drëttel méi kleng wéi den aktuelle Luxexpo-Terrain, an en Terrain, deen den Avantage huet, schonn dem Staat ze gehéieren.

Et wier een dann no beim Fluchhafen. Et kéint een en neit, modulabelt Gebai opriichten, dat den Uspréch an och den Erwaardunge vun haut vill méi entsprécht.

An der Regierung sollen elo Aarbechtsgruppen agesat ginn, fir och op der leschter Ligne droite virun de Walen dëse kombinéierten Expo- a Kongresssujet op de Wee ze bréngen.