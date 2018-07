Nieweverdéngschter duerfe se laut Deontologie-Code fir Regierungsmemberen net hunn, dofir awer duerfen se Kaddoe kréien, dat awer ënner Konditiounen. Ob sech dru gehale gëtt, do ass een ugewisen op de gudde Wëlle vun de Regierungsmemberen.





Kaddoe fir Regierungsmemberen/Reportage François Aulner



Blumme, Kalenneren, Bicher, mee awer och Schampes a Wodkasfläschen oder nach den ominéisen Museks-CD vum Roland Kuhn fir d‘Feierdeeg. D’Lëscht vu Kaddoen, déi d’Regierungsmemberen während dëser Legislaturperiod kruten, ass sou entertaining wéi se laang ass. Den ëffentleche Regëster, deen de Staatsministère zanter dem Akraafttriede vum "arrêté ministeriel" vum 29. November 2014 muss à jour halen, zielt ronn 1.500 Objeten. Eng zimlech onlieserlech Lëscht muss ee soen.

Wéi vill Kaddoen et ginn, hänkt ganz däitlech vum Ministère of an dovunner, ob ee méi reest oder méi wirtschaftlech Attributiounen huet. Et ass net ganz iwwerraschend, datt de Vize-Premier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP), deen tëscht Mëtt 2013 a Mëtt 2017 ronn 350 Kaddoe krut. Hannert him kommen an der Kategorie ëm déi 100 Kaddoen an der selwechter Period 4 DP Regierungsmemberen: de Premier Xavier Bettel, de Finanzminister Pierre Gramegna, d'Familljeministesch Corinne Cahen an de Logementsminister Marc Hansen. Net wäit hannendru kommen den Ausseminister Jean Asselborn (LSAP) oder nach d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg (déi Gréng). Dem Etienne Schneider säi Parteikolleg, den Inneminister Dan Kersch kéint jalous sinn, dat mat just enger 25. A scho guer net ze schwätze vum Claude Meisch mat just 9 Kaddoen. Tjo als Educatiounsminister kritt een net vill Kaddoe gemaach.

Oder méiglecherweis mellt deen een oder anere Regierungsmember all klengste Kaddo, iwwerdeems anerer et net fir néideg halen, Gadgeten oder Blummen unzeginn. An anere Wierder huet all Regierungsmember ëmmer déi selwecht Auto-Discipline?

Am Regëster sollen all d’Kaddoen an engem Wäert ënner 150 Euro, zanter 2015 just nach 100 Euro, opgelëscht ginn. Dës sinn nämlech déi eenzeg, déi Regierungsmemberen däerfen acceptéieren. Ausser déi Kaddoen nach, déi als "Courtoisie" ugesi ginn, déi een net ka refuséieren, wéi beispillsweis déi, déi e Minister vun engem auslännesche Minister kritt. An deem Fall steet am Regëster "Public", de Montant ass net uginn.

Datt Kaddoen iwwer 100 Euro net sollen acceptéiert ginn, versteet sech vu selwen: et soll op kee Fall de Soupçon entstoen, datt ee Regierungsmember kéint beaflosst ginn.

Den Ethikcomité, aktuell zesummegesat vun de fréiere Politiker Marc Fischbach a Colette Flesch an dem fréiere Riichter Romain Schintgen, gouf zanter 2014 dräimol vum Staatsminister consultéiert, wou et awer net ëm Kaddoe gaange war.

Géing e Regierungsmember awer emol e Kaddo, en Iessen oder eng aner Faveur geschenkt kréien, kann een nach ëmmer just op d’Integritéit, op de Gudde Wëllen vum Regierungsmember zielen. Den Deontologie-Code baséiert nämlech op Auto-Regulatioun. Fairerweis muss ee soen, wéi a ville Beruffer.