E Roboter, mat deem ee via Computer, Smartphone oder Tablet chatte kann an deen ee bei déi staatlech Instanz guidéiere soll, déi ee grad brauch.



De Méindeg de Moie gouf de Pilotprojet vum Minister fir de Konsumenteschutz Fernand Etgen an de Responsabele vum Centre des technologies de l'information de l'Etat virgestallt.



Poli, dat steet fir "Personal Operator for users of Luxembourgish Institutions”. Haaptzil ass et, wéi gesot, de Verbraucher mat der Hand ze huelen, fir datt e sech besser erëmfënnt. An dat an enger éischter Phas an 3 Beräicher: dem Transport, dem Commerce an den Telekommunikatiounen. De Poli ass kee Siri a keen Alexa, sou de Fernand Etgen de Méindeg de Moien, éischter e Bëbee, dee schonn eenzel Sätz versteet, ma nach bäiléiere muss an aus all Fro, déi gestallt gëtt, bäiléiere wäert. An zwar nom Prinzip vum sougenannte "machine learning". Den Helpdesk funktionéiert 7 Deeg op 7, 24 Stonnen op 24 Stonnen, an enger éischter Phas op Franséisch. Wéi laang de Pilotprojet ausgeluecht ass, huet de Méindeg de Moie bei der Presentatioun kee gesot. D'Interaktioun, sou de Gilles Feith vum CTIE, ass awer quasi wéi mat engem Mënsch.



An Zukunft kéinten och Messengerservicer zum Beispill bäikommen. De Site www.poli.guide funktionéiert während der Pilotphas fir unzefänken op Franséisch. Aner Sprooche sollen nokommen an déi oppe Plattform soll konsequent ausgebaut ginn. Der Technik wieren op alle Fall keng Grenze gesat, huet et de Méindeg de Moie geheescht. De Landwirtschafts- a Konsumenteschutzministère huet den Opbau vum System iwwregens mat 30.000 Euro ënnerstëtzt.



Offiziellt Schreiwes

Présentation du guide électronique www.poli.guide (23.07.2018)

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

En date du 23 juillet 2018, lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen, et le directeur du Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE), Gilles Feith, ont présenté le projet‐pilote commun «Poli» en tant que chatbot www.poli.guide au service du consommateur.

En effet, sur initiative du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et en étroite collaboration avec le CTIE, un chatbot c'est-à-dire un robot conversationnel en ligne dénommé Poli (Personal Operator for users of Luxembourgish Institutions) a été développé. En interagissant en langage naturel avec ses utilisateurs, Poli saura facilement guider les consommateurs désirant s'informer sur leurs droits vers les bonnes informations en matière de protection des consommateurs et de favoriser les règlements à l'amiable de litiges de consommation en orientant les consommateurs vers les services de médiation compétents.

Ce service de guidage en ligne innovant se veut être un réel poly‐guide répondant de manière automatisée aux questions des consommateurs et citoyens grâce à son interface moderne.

Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen, a souligné dans ce contexte que la mise en ligne, aujourd'hui, de poli.guide représente une situation «win‐win», tant pour le consommateur que pour les services étatiques. C'est pour ainsi dire faire d'une pierre deux coups, note Fernand Etgen tout en soulignant que cet outil attrayant permettra non seulement de guider le consommateur de façon efficace et ludique dans ses démarches, mais aussi de valoriser les informations mises à disposition par l'État.

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch, félicite cette initiative qui s'inscrit pleinement dans sa politique de simplification administrative et qui met en œuvre un nouvel outil de communication entre citoyens et administration publique.

Le directeur du Centre des technologies de l'information de l'État, Gilles Feith, s'est dit conscient des défis liés à un tel nouveau moyen de communication. Voilà pourquoi il a tenu à souligner que le choix technologique a été fait de sorte à trouver une solution qui guide activement l'utilisateur: Poli converse avec l'utilisateur en langage naturel et lui pose en plus des questions à choix multiples pour s'assurer que chaque utilisateur se voit orienté vers une réponse finale et ainsi éviter un sentiment de frustration auprès de l'internaute.

Basé sur un concept de machine learning, le robot conversationnel agrandira sa base de connaissances au fur et à mesure de ses conversations et pourra prendre en compte au fil du temps des questions auxquelles, dans un premier temps, il n'aurait éventuellement pas su répondre. Le projet‐pilote Poli, qui pour l'instant converse uniquement en français, se concentrera dans un premier temps sur les questions liées aux droits des consommateurs dans les domaines des télécommunications, du commerce et des voyages. Poli.guide s'inscrit de par son caractère innovant dans les stratégies gouvernementales de digitalisation «Digital Luxembourg» et de simplification administrative «Einfach Lëtzebuerg».