19.000 Autoen fueren dagdeeglech duerch e klengt dausend-Awunner-Duerf am Éislek: dat kann net opgoen. Zu Housen ass dat de Fall, well d'Dräibunn tëscht der Houschterdéckt bis hanner Housen inexistent ass.

Duerfir mussen d'Automobiliste riicht duerch Housen fueren, et bleift keng Alternativ fir den Norden unzesteieren. D'Liewensqualitéit vun den Housener Leit leit extrem.

Bal 4 Joerzéngten gëtt elo analyséiert, debattéiert a gefuerdert - Housen soll elo entlaascht ginn... dat ass op d'mannst de Plang.





E Contournement fir Housen - Reportage Roy Grotz



"Endlech" hu sech d'Gemengeréit an d'Leit an der Fusiounsgemeng "Park Housen" gesot - endlech kënnt Mouvement an den Dossier, an enfin soll Housen entlaascht ginn - ëmmerhin d'Schlaachoder vum Verkéier am Éislek.

E Contournement ass d'eenzeg Léisung - de Gemengerot ëm de Buergermeeschter Romain Wester steet zu 100% hannert de Pläng, déi den Nohaltegkeetsminister François Bausch a säi Staatssekretär Claude Turmes um Méindeg den Owend de Leit presentéieren.

D'geplangt Ëmgeeungsstrooss soll beim Rondpoint virun Housen ufänken, wann ee vun der Houschterdéckt erfort kënnt, féiert westlech laanscht d'Duerf mat senge knapp 1.050 Awunner, an trëfft dann op der Héicht vum Duerschterhaischen nees op d'N7.

Wichtegste Bestanddeel vum geplangte Contournement ass e 4-spuregen Tunnel, grad wéi 6 Brécken.

Am Kader vun de Bauaarbechten fir de Contournement soll och den Zentrum vun Housen zeréckgebaut, an d'Kräizung bei der Strooss fir op Rouderssen iwwert e separaten Accès un den neien Echangeur hanner Housen ugebonnen ginn, sou datt och de Camionstraffic gréisstméiglech verhënnert gëtt.

Dëst sinn mol alles d'Pläng, sou wéi se virleien, an anescht wéi an aneren Gemengen, gëtt et kee Sträit iwwert den Tracé. Souguer de Comité d'Acquisition kënnt gutt mat den Aarbechten weider an huet ewell Stécker kaf.

Well de geplangten Housener Contournement awer genee wéi dee vun Hengescht nëmmen als "Prioritéit 2" klasséiert ass, wëllen d'Gemengeresponsabel um Méindeg den Owend op der Info-Versammlung natierlech politeschen Drock maachen -a sécher wäert dobäi och nees d'allgemeng Problematik vun der N7 kontrovers debattéiert ginn.

De Gemengerot weess awer d'Leit hannert sech a schwätzt vun enger grousser Akzeptanz a vill Support bei de Bierger - dat ass och néideg, well den Avant Projet sommaire muss mol nach ugeholl, budgetiséiert an e Finanzéierungsgesetz geschriwwe ginn - mee am Verglach mat enge 40 Joer laangen Debatten ass op d'mannst en Enn vum (neien Housener) Tunnel en vue...

D'ëffentlech Informatiounsversammlung mat de Regierungsmemberen Bausch an Turmes ass um Méindeg den Owend um 19 Auer am Kulturzenter "op der Héi" zu Housen. D'Gemeng "Park Housen" invitéiert an hofft drop de Réck an hire Fuerderunge gestäerkt ze kréien.

Detailer dann en Dënschdeg de Moien um 7.30 Auer am RTL-Moiesjournal.