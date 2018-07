© RTL / Ben Frin

Bilan Service d'hygiène / Reportage Dany Rasqué



Am Verglach mam Joer virdrun, ass dat e liichte Minus vun ongeféier enger hallwer Tonn. Knapp 42 Prozent vum ganze Knascht, dat ware 26,7 Tonnen, konnte recycléiert ginn.

De Service, fir deen eng 340 Leit schaffen, ass 7 Deeg op 7 aktiv, fir d'Stad propper ze halen an d'Stad ass och propper, ënnersträichen d'Buergermeeschtesch an den zoustännege Schäffen. De Patrick Goldschmidt betount awer anengems, datt alles méi einfach wier, wann d'Leit - virun allem owes - en Effort géife maachen an hire Knascht géifen an en Drecksbac geheien.Et ass virun allem no Feieren a Manifestatiounen, wou vill Dreck einfach um Trottoir an op de Stroosse läit, sief dat elo den Nuetsmarathon, de Virowend vun Nationalfeierdag, wärend der Schueberfouer oder soss Owender, wou vill gefeiert gëtt.

Am Ganze goufen et d'lescht Joer 466 esou Evenementer an do kënnt da vill Knascht zesummen, wann ee säi Becher, seng Béchsen oder seng Fläschen einfach op de Buedem, amplaz an eng Dreckskëscht gehäit. seet de Marc Weber, Chef de Service, beim Hygiènesdéngscht vun der Stad Lëtzebuerg. 3.500 Poubellen hänken dobaussen, 3.000 equipéiert mat Äschebecher. Déi soll een dann och benotzen.





En anere Chiffer, deen och net misst sinn: D'lescht Joer hunn d'Leit vum Hygiènesdéngscht 444 Tonne Knascht missen oprafen, deen aner Leit einfach enzwousch higestallt oder gehäit hunn. Virun engem vun de Containeren, bei enger Poubelle um Trëttoir oder soss éierens wou dee Knascht näischt verluer huet.D'Situatioun hat sech e bësse verbessert, wéi deen zoustännege Service systematesch, déi Saachen duerchsicht huet an zum Beispill unhand vun Enveloppe mat enger Adress konnt erausfannen, wien de Proprietär vum Dreck ass.D'Buergermeeschtesch Lydie Polfer gesäit hei awer och aner Gemengen an der Flicht. Aner Gemenge misste méi maachen, fir hire Buerger et méi kamoud ze maachen, fir hir Saache lasszeginn.Sief och nach gesot, datt déi Leit, déi erwëscht ginn, dono eng Rechnung fir hire Knascht kréien. Apropos Suen, d'lescht Joer huet de Service d'Hygiène Recette vun 19 Milliounen Euro gehat. D'Depense louche bei 33 Milliounen.