Vun der Rentrée u kann all Schüler vum Secondaire seng Bicher gratis an den Librairien ofhuelen. Heifir muss ee just op de Site www.mybooks.lu goen oder sech d'App mam selwechten Numm op de Smartphone lueden a sech mat sengem Login umellen. Et ass dee selwechte Login, deen d'Schüler och all Dag benotzen, fir sech am Lycée um Computer unzemellen. Da kënnt de Schüler op säi Profil, wou säi Lycée a seng Klass stinn. Dann huet en d'Méiglechkeet, all déi obligatoresch Bicher auszewielen, déi e fir dat Joer brauch.

De Communiqué vum Ministère

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Désormais, les manuels scolaires obligatoires sont gratuits pour les élèves des lycées publics et des écoles secondaires privées qui appliquent le programme de l'Éducation nationale. Le gouvernement soulage ainsi financièrement toutes les familles jusqu'à 450 euros par année scolaire et par enfant, en fonction des classes et des ordres d'enseignement.

Dès le 23 juillet 2018, sur le site mybooks.lu, les élèves accèdent à l'application en ligne qui leur permet de sélectionner les manuels obligatoires qu'ils souhaitent recevoir gratuitement à l'état neuf.

Pour qui?

La majorité des élèves doivent passer par cette application pour obtenir leurs manuels. Concrètement, il s'agit des élèves:

• des classes de l'enseignement secondaire général et classique des lycées publics luxembourgeois;

• des classes de la formation professionnelle des lycées publics luxembourgeois;

• des classes qui appliquent le programme de l'enseignement public luxembourgeois au sein des écoles privées (École privée Fieldgen, École privée Marie-Consolatrice, École privée Sainte-Anne, Lycée privé Emile Metz, École privée Notre-Dame).

Les élèves des classes de la voie de préparation, des classes d'accueil, des classes d'insertion pour jeunes adultes (CLIJA) ainsi que des classes européennes et internationales de l'école publique reçoivent leurs manuels gratuits directement dans leurs écoles.

Comment?

L'application app.mybooks.lu est accessible sur PC, smartphone et tablette numérique. L'élève s'y connecte avec son login IAM strictement personnalisé et accède à la liste des manuels obligatoires auxquels il a droit. Il sélectionne les manuels qu'il souhaite recevoir à l'état neuf et se rend dans une des librairies participant au programme mybooks.lu pour les retirer.

Le ministère encourage l'utilisation durable et responsable des manuels scolaires. Si l'élève utilise des manuels scolaires d'occasion, achetés au Bichermaart par exemple, il recevra un bon d'achat pour du matériel scolaire équivalant à 50% du prix des manuels neufs.

Des informations détaillées, un tutoriel en ligne et la liste des librairies participantes sont disponibles sur le site mybooks.lu.