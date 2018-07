Pierre Gramegna, ministre des Finances, a présenté le lundi 23 juillet 2018 lors d’une réunion jointe de la Commission des finances et du budget (Cofibu) et de la Commission du contrôle de l’exécution budgétaire (Comexbu) de la Chambre des députés la situation des finances publiques pour le premier semestre de l’année 2018.



Selon les normes comptables européennes SEC 2010, le solde de l’Administration centrale au premier semestre 2018 s’élève à -88 millions d’euros, ce qui correspond à une amélioration de 69 millions d’euros par rapport à la même période en 2017, constituant le meilleur résultat à mi-année depuis 2011. Ces chiffres confirment le redressement progressif et spectaculaire des finances publiques au cours des dernières années.



D’une manière générale, les recettes sont conformes aux prévisions du budget, alors que les dépenses restent légèrement en-dessous de celles-ci. Les chiffres du premier semestre 2018 montrent par ailleurs que la progression des recettes (7,2%) dépasse celle des dépenses (6,2%). Cet effet ciseaux positif est le signe d’une politique budgétaire responsable et soutenable. On peut donc s’attendre à ce que le déficit de l’Administration centrale sera nettement inférieur au niveau initialement prévu au budget 2018.



Pierre Gramegna commente: «Les comptes de l’État sont désormais très proches de l’équilibre. Malgré la réforme fiscale et le niveau historiquement élevé des investissements, le déficit de l’Administration centrale s’est résorbé continuellement. Sur cette base, le prochain gouvernement pourra poursuivre une politique volontariste engagée pour préparer au mieux le pays aux défis de l’avenir et continuer à améliorer la qualité de vie des citoyens.»