Dat, wat déi lettesch ABLV-Bank zu Lëtzebuerg betrëfft.



Déi Lëtzebuerger Duechtergesellschaft war duerch Geldwäsch-Reproche géint d'Mammenhaus mat an d'Labrente geroden. D'CSSF hat fir d'éischt, op Demande vun der Europäescher Zentralbank, e Moratoire géint d'Lëtzebuerger Filial geschwat. Duerno sollt d'Bank, trotz gesonder finanzieller Situatioun, ofgewéckelt ginn. Ma d'Handelsgeriicht huet déi Demande vun der Iwwerwaachungskommissioun vum Finanzsecteur awer am Mäerz verworf.



Eng Decisioun, déi d'CSSF ouni Appell acceptéiert huet. Den CSV-Deputéierte Laurent Mosar kann dat bis haut net verstoen. Mat där Reaktioun hätt d'Iwwerwaachungskommissioun zouginn, datt si sech geiert hätt.



Et hätt een heiansdo d'Gefill d'Iwwerwaachungskommissioun géif vu zu Fall net ëmmer d'selwecht reagéieren. "Deux poids, deux mesures", sou de Laurent Mosar, dee fir d'Zukunft hofft, datt d'Iwwerwaachungskommissioun an engem ähnleche Fall net méi direkt op de Wee vun enger Liquiditiounsprozedur geet.





De Laurent Mosar



De Pierre Gramengna



De Finanzminister Pierre Gramegna huet d'Reprochen géint d'CSSF net gëlle gelooss. Senger Meenung no géif der Verwaltung e falsche Prozess gemaach. Si géif ëmmer eng gutt Aarbecht leeschten. D'EZB wier eben fir eng systemesch Bank verantwortlech. Duerno misst sech d'CSSF riichten.

Iwwert e méigleche Repreneur wollt de Pierre Gramegna ëffentlech näischt soen.