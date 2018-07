VIDEO: Wandpark Miersch Kritik vu Fëschbech: Späichere vun Energie a Leeschtung

Et wëll een am Grand-Duché méi op Wandenergie setzen an dofir solle weider Wandrieder entstoen. Ma déi Technik bréngt awer och Kritik mat sech.

Vum Pierre Weimerskirch (Télé), k2 (RTL.lu)