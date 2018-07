© Danielle Goergen

Rethink your clothes: Rep. Danielle Goergen



6 Motiver goufen op T-Shirten, Hoodyen (also Pullovere mat Kaputz) a Jackette gedréckt – Kleeder, déi vun elo un an enger Rei Butteker hei am Land verkaf ginn. D'Kollektioun ass Deel vum Projet "Rethink your clothes", mat deem d'Leit solle sensibiliséiert ginn.

Ganz ouni Pestiziden, also och nach bio, virun allem awer fair wëllen d'Initiateuren op d'Aarbechts- an d'Liewenskonditioune vun de Kottengsbaueren an den Néieschen oppassen. Kanneraarbecht gëtt et deemno natierlech och keng. D'Kollektioun an de Message dohannert wiere gutt gelongen, esou de Jean-Louis Zeien, President vun der ONG Fairtrade Lëtzebuerg. Och wier ee frou, fir de Leit op eng kreativ Aart a Weis ze weisen, dat et wichteg ass ze wëssen, wou d'Kleeder hierkommen.De Léiw an d'Gëlle Fra sinn ënnert anerem op den T-Shirten an Hoodyen ze fannen. De Stoff kënnt deels aus Indien oder dem Bangladesch a gëtt a Frankräich vun enger dänescher Mark verschafft. De Kënschtler Jacques Schneider ass houfreg op dës Kollektioun an hofft, datt an Zukunft och d'Produktioun hei am Land geschitt.D'Kleeder kritt een ënnert anerem beim Kënschtler selwer ze kafen. T-Shirte kaschten ëm 30 Euro, Hoodyen ëm 50. Weider Projete si schonn an der Maach, erkläert de Jean-Louis Zeien, esou datt et wuel geschwë weider fair a bio Kollektioune gëtt.

Schreiwes vu Fairtrade Lëtzebuerg a.s.b.l.

Dans le cadre de la campagne « Rethink Your Clothes » financée par le Ministère des Affaires étrangères et européennes et menée par l'ONG Fairtrade Lëtzebuerg et la Fondation Caritas Luxembourg, une collection luxembourgeoise, Fairtrade – 3XVIVE 2018, a été officiellement présentée ce 23 juillet, une première sur le territoire luxembourgeois.L'événement s'est déroulé au Musée National de l'Histoire et de l'Art à Luxembourg en présence de Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire et de Madame Francine Closener, Secrétaire d'État à l'Économie.L'artiste et photographe Jacques Schneider a designé cette collection en illustrant des lieux privilégiés du Luxembourg tout en incluant le visuel de la signature de « Luxembourg - Let's make it happen ». « Aujourd'hui c'est un jour important car j'ai franchi une nouvelle étape avec la collection Fairtrade et je me réjouis de la suite de l'aventure », s'est exprimé JacquesSchneider.Cette collection répond aux critères du commerce équitable (certification Fairtrade) et respecte également une production écologique. Elle propose donc une alternative concrète à la « fast fashion ». (https://fairtrade.lu/les-standards-fairtrade.html)La collection sera vendue au Grand-Duché de Luxembourg dès début août dans différents magasins, dont notamment *:- Kritzel Fabrik (Ville de Luxembourg, Quartier Gare)- Zakka (Ville de Luxembourg)- House of Luxembourg (Ville de Luxembourg)- Side-Lane (Echternach)- Concept Store Miyo (Strassen) avec une collection enfants* Liste non exhaustive : magasins ayant confirmé la commande en date du 23.07Plus d'informations sur la campagne : www.rethinkyourclothes.lu