Am Kader vun enger klenger Zeremonie am Festsall vun der Gemeng huet de Schäfferot e Méindeg de Mëtteg de 17 000. Awunner wëllkomm geheescht.

D'Sofia Panunzi vun Zolwer, gebuer den 9. Juli 2018, ass exakt déi 17.000. Awunnerin vun der Gemeng.De Suessemer Buergermeeschter Georges Engel, a mat him zesummen d'Schäffinnen Nathalie Morgenthaler a Simone Asselborn-Bintz, esou wéi de Schäffe Marco Goelhausen, ware glécklech, déi jonk Zolweranerin perséinlech an der Gemeng ze begréissen. An enger klenger Usproch huet de Buergermeeschter Georges Engel houfreg vun engem grousse Schratt fir déi sechstgréisst Gemeng vum Land geschwat an ervirgestrach, dass a manner ewéi 10 Joer d'Bevëlkerung vun der Gemeng Suessem ëm ronn 20 % an d'Luucht gaangen ass.Als klenge Kaddo kruten dem Sofia seng Elteren, Anastasia a Gilles, en Akafsbong fir "Eis Epicerie", wou si elo regional an nohalteg Produite fir hiert Meedche kënne kafen.