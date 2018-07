Zil dovun ass, ze verhënneren dass virun allem Kanner a schwanger Fraen dem Passiv-Fëmmen ausgesat sinn. Eng weider Petitioun fuerdert d'Recht sech ze deconnectéieren an net 24 op 24 Stonnen a 7 op 7 Deeg mussen erreechbar ze sinn. Et misst eng kloer Trennung tëscht Aarbechts- a Privatliewen opgezeechent ginn, sou de Petitionnaire.



Gefuerdert gëtt donieft d'Ofschafe vun de Flichtdeeler bei Ierfschaften, egal a wat fir enger Form. Wéi et vum Petitionnaire heescht, sollt all Bierger kënne selwer decidéieren, wiem hie wat wëll ginn. Kee sollt vum Gesetz gezwonge ginn, eppes ze verierwen, géint den ausdréckleche Wonsch vum Verstuerwenen.



Vu 50 Joer un degressiv manner schaffen awer weiderhin déi selwecht Pai kréien, dat ass d'Fuerderung vun enger weiderer Petitioun, déi vun en Dënschdeg un um Internetsite vun der Chamber kann ënnerschriwwe ginn.