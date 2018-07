Eng Kaz hat sech op d'Bühn geschlach. © Pit Everling

De Projet ass jiddefalls fäerdeg, fir ëmgesat ze ginn. A Präsenz vum Nohaltegkeetsminister François Bausch goufen d'Bierger vun der Nord-Gemeng e Méindeg den Owend iwwer de leschte Stand informéiert.





Contournement Housen/Reportage Pit Everling



Eng Kaz hat sech zu Housen op d'Bühn geschlach (24.07.2018) Den Interessi vun den Housener Bierger war wéi gesot ganz grouss, souguer eng Kaz hat sech et net huele gelooss fir mat derbäi ze sinn.

Hallef Housen souz respektiv stoung am waarme Sall, esou vill wéi nach bal ni huet de Gemengepapp Romain Wester festgestallt. En anere Constat war deen, datt een elo genuch Zäit verluer hätt, datt de Baart vum Contournement elo laang genuch wier. 17.286 Autoe géingen an der Moyenne pro Dag duerch Housen fueren an dat géing zu Trafic féieren an dat de ganzen Dag.Fir déi Housener ass hire Contournement jiddefalls Prioritéit Nummer 1. Wat um Dësch läit ass eng West-Variant, déi d'Industriezon mam Duerschterhaischen verbënnt. Et ass een an der Phase vum "avant projet détaillé". Ronn 4 an en hallwe Kilometer laang soll deen neien Tracet ginn, et gëtt pro Richtung ofwiesselnd op enger oder op zwou Spuere gefuer, et solle Leitplanken an d'Mëtt kommen an et ass en Tunnel geplangt.Wierklech kritesch Froen aus dem Sall bloufen aus, et goung ëm d'N7 allgemeng, ëm Sécherheetsdetailer, ëm eventuelle Kaméidi.Wann déi nächst Regierung wëll, kéint de Projet d'nächst Joer duerch d'Chamber sinn, seet de Staatssekretär am Ëmweltministère, Claude Turmes, deen och mat op Housen war. 2020 kéint am beschte Fall ugefaange ginn ze bauen an 3 Joer drop kéint alles fäerdeg sinn.Mä de Ball läit net méi bei der aktueller Regierung. Déi Gréng jiddefalls verspriechen, datt bei hinnen de Wëllen do wier fir eng séier Ëmsetzung.Am Walprogramm vun der CSV géif och stoen, dass de Contournement sou séier wéi méiglech misst kommen, esou sot et d'CSV-Nord-Deputéiert Martine Hansen.Ganz séier war dunn d'Diskussioun vun der Véierspueregkeet op der Tapéit, déi d'CSV a vill Leit aus dem Norden gäre fir d'N7 hätten. Fir de Minister Bausch gëtt d'Ëmsetzung ganz schwiereg an et géing ee riskéieren, datt op en Neits 10 Joer näischt geschitt.Den Interessi vun den Housener Bierger war wéi gesot ganz grouss, souguer eng Kaz hat sech et net huele gelooss fir mat derbäi ze sinn, se huet dat Ganzt deels op der Bühn suivéiert, et huet iergendwéi bei déi labber Stëmmung gepasst."Liicht um Enn vum Tunnel"..soe se sech zu Housen.