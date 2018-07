© meteolux.lu

Et gëtt mat Temperature vun 32 bis 34 Grad gerechent.Och d'Ozonwäerter sollt een am Aen behalen. Um Dënschdeg géint Mëtteg kéint de seuil de pré-information vun 160 μg/m³ iwwerschratt ginn. E Mëttwoch kéinten d'Wäerter op iwwer 180 μg/m³ klammen.

Recommandatioune vum Gesondheetsministère

An deem Kontext erënnert de Santésministère Persounen, déi méi wéi 75 Joer al an eleng sinn, datt si sech kënnen, am Kader vum Plan Canicule, fir Visitten doheem aschreiwen, wou da Mataarbechter vun der Croix-Rouge no de Leit kucke kommen. Leit, déi concernéiert sinn, kënne sech beim Roude Kräiz zu Esch während de Bürosstonnen um Telefon mellen.D'Santé appelléiert un jiddereen, wann et sou waarm dobaussen ass, genuch ze drénken, op d'mannst annerhallwe Liter Waasser den Dag. Donieft ass et de gudde Rot, sou wäit et geet op kierperlech Ustrengung ze verzichten a wann een dobausse schafft, op säi Kierper lauschteren, fir engem Sonnestach aus dem Wee ze goen.Besonnesch eeler Leit, Leit mat chronesche Problemer oder Persounen, déi reegelméisseg Medikamenter huelen, respektiv déi eleng sinn, sollen Uecht dinn. Donieft ass et den Appell d'Kanner net onnëtz der Hëtzt an de Sonnestralen auszesetzen.

Recommandations lors d'une vague de grande chaleur

Chacun d'entre nous est menacé, même les sujets en bonne santé.

• Il est très important d'être correctement hydraté pour que l'organisme soit capable de se défendre contre les effets de la chaleur: boire au moins 1,5 litre de liquide (eau minérale ou gazeuse) par jour.

• Limitez vos activités physiques.

• Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées.

• Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors: attention à la déshydratation et au coup de chaleur; aux moindres signes de malaise, mettez-vous au frais et réhydratez-vous.

• N'exposez pas les enfants inutilement aux rayons UV et à la chaleur.

Si vous avez dans votre entourage une personne âgée ou malade qui vit seule, il sera important d'aller quotidiennement chez elle, pour notamment vérifier qu'elle dispose de suffisamment d'eau minérale et qu'elle en consomme assez.

• Assurez-vous qu'elle consomme au moins 1,5 litre d'eau minérale ou d'eau gazeuse par jour.

• Veillez à ce qu'elle passe plusieurs heures par jour dans des endroits frais ou à l'ombre.

• Fermez les fenêtres – et volets des fenêtres exposées au soleil – pendant la journée.

• Assurez-vous qu'elle prend régulièrement des douches ou bains partiels rafraîchissants.