De fréieren Deputéierten an Ex-Iechternacher Buergermeeschter Jos Scheuer huet an der Chamber e Plädoyer fir d'Sprangpressessioun gehalen.

© Carine Lemmer

D'Petitioun, déi hie lancéiert hat an déi 7'581 Ënnerschrëfte krut, ass um Dënschdeg de Moien an engem ëffentlechen Debat diskutéiert ginn. D'Sprangprëssessioun zu Iechternach ass immateriellen Unesco-Weltkulturierwen. Dat misst méi valoriséiert ginn, misst agebonne ginn an eng kohärent Kulturpolitik. D'Diskussioun war opkomm, well d'nächst Joer Päischtdënschdeg net an d'Schoulvakanz fält an dës Regierung deen Dag net wëll extra schoulfräi maachen.

De Jos Scheuer huet um Dënschdeg de Moien en Dag oder eng Woch proposéiert, déi ganz am Zeeche géif stoe vum Unesco Weltkulturierwen, vun eisem kulturelle Patrimoine. Dowéinst soll keng Barrière opgebaut ginn, andeems een extra misst fräi froen an de Schoulunterrecht nohuelen.

Et géif net ëm d'Trennung vu Kierch a Staat goen, huet de fréieren Iechternacher Deputé-Maire gemengt. An déi Situatioun – Päischtdënschdeg no der Vakanz – géif sech nëmmen all 4-5 Joer stellen. Sou gesi wär et an der Moyenne eng Schoulstonn d'Joer, déi géif verluer goen.

Am spéide Moien – nom Debat - kommen d'Chamber an d'Regierung beienee fir iwwer méiglech Conclusiounen ze beroden. Fir d'Regierung sinn den Educatiounsminister Claude Meisch an de Kulturstaatsekretär Guy Arendt an der Diskussioun derbäi.