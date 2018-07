Am Moment géing e Sozialplang fir ronn 50 Beschäftegter ausgehandelt ginn, esou den OGBL géigeniwwer dem Essentiel. SFS Euope, deenen hir Lokaler hannert der BIL an der Stad sinn, haten am Mäerz schonn hiren Agreement vum Commissariat aux Assurances ofgeholl kritt. Wéi et heescht, hätt d’Assurance Gesellschaft deels illegal Aktivitéite gehat.