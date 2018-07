Et handelt sech ëm e schwaarzt E-Bike, wou deem och een Deel rout ass. A wäisser Schrëft steet "Fischer" um Kader.Op der lénkser Säit war eng Posch um Vëlo an et war och eng Méiglechkeet do, fir e Bidong ze transportéieren.Ausserdeem war de Kader mat schwaarzem Isoléierband ëmwéckelt.Wien de Vëlo gesäit oder eppes iwwer säi Verschwanne weess, dee soll d'Police op der Gare um Tel. 2442-9500 kontaktéieren.