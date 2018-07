Dat geet aus enger Etüd ervir vun der Lëtzebuerger Zentralbank ervir, déi um Dënschdeg publizéiert gouf. Zwar wieren d’Pertë vun de Banken „zimlech empfindlech“ um Niveau vum Stress, steet an der Etüd. Op der anerer Säit hätten d’Stéit hei am Land, wéi et heescht, relativ vill Liquiditéiten op der Säit, déi et hinne géing erlabe souguer a schlechten Zäiten hir Prête Méintelaang zeréckzebezuelen. Des Weidere wier de Ratio vu Verschëldung par Rapport zum Akommes zwar héich, mä no puer Jore Remboursementer scho séier mi kleng. An zur gudder Lescht wier de Rapport tëscht dem Prêt an dem Wäert vum Bien an der Reegel net exzessiv, wat d’potentiell Perte vun de Banken limitéiert.



PDF: Pressecommuniqué



PDF: Stress testing household balance sheets in Luxembourg