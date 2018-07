© RTL Archivbild

En Zeien huet gesinn, dass ee Mann am Auto gesiess hätt, déi 2 aner Täter wieren ze Fouss a Richtung vun e puer Lagerhale geflücht.Op der Plaz huet d'Police no deenen 2 Brigange gesicht an effektiv 150 Meter vum Gefier, an dat agebrach gouf, 2 verdächteg Männer entdeckt, op déi d'Täterbeschreiwung gepasst huet. Si souzen an enger Heck sech ze verstoppen.Bei der Kontroll hunn d'Beamte bei engem vun de Männer e GPS mat Chargeurskabel sécher gestallt. Donieft loung och nach Gezei an der Heck, dat de Proprietär vum Auto spéider erëmerkannt huet.Op Uerder vum Parquet goufen déi presuméiert Täter festgeholl a koume virun den Untersuchungsriichter. Si koumen duerno an Untersuchungshaft.