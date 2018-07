© RTL-Archiv

177 Infraktiounen, zwee Chantieren déi wéinst imminenter Gefor direkt zougemaach goufen, Salariéë vun 47 Entreprisen deenen hir Aarbechtskonditiounen vun de Mataarbechter an den nächsten Deeg am Detail iwwerpréift ginn an 23 Firmen déi sech net un déi sougenannten Detachementsreegele bei hire Mataarbechter gehalen hunn. Dat si graff resuméiert d'Problemer déi d'ITM d'lescht Woch am Kader vun hirer zweeter "Semaine de la sécurité et de la santé au travail" op de Chantieren am Bau festgestallt huet. Sou kuerz virum Kollektivcongé, wou alt gär op de Schantercher geknuppt gëtt, sollt nach emol besonnesch um Terrain no der Sécherheet gekuckt ginn.





ITM Bilan Kontrollen - Reportage Claude Zeimetz



An duerfir hunn d'Agenten vun der Inspection du travail et des mines tëscht méindes a freides alles an allem 68 Entreprisen mat 260 Salariéen op 45 Chantieren am Land ënnert d'Lupp geholl. Kontrolléiert goufen d'Sécherheet, d'Aarbechtskonditiounen an den Droit du travail. Déi gängegst Verstéiss waren, dem ITM-Direkter Marco Boly no, Chantieren déi net richteg geséchert waren, Steeën oder Material wat net adequat war, d'Salubritéit déi plazeweis extrem ze wënschen iwwreg gelooss hätt a Sécherheetskoordinateuren déi sur Place gefeelt hunn. Op zwou Plaze war de Risiko fir d'Leit sou grouss, datt d'Aarbechten direkt gestoppt goufen. Op Nofro hin, sot de Marco Boly, datt et sech hei ëm méi kleng Schantercher Genre Familljenhaiser gehandelt huet. Hei gouf direkt duerchgegraff, well sech do u keng vun de Reegele gehale ginn ass. De Koordinator hätt gefeelt, d'Lächer vun de Lifter déi do waren, wieren net geséchert gewiescht, Fënsteren an Dieren, déi nach net fäerdeg gebaut waren, waren och net richteg geséchert.



Den Detachement, also Leit déi vu baussen op Lëtzebuerg schaffe kommen, dat waren der zejoert 120.000, ass a bleift dann och e grousst Suergekand. D'lescht Woch goufen op deem Niveau eng ganz Rei Verstéiss festgestallt. 23 Entreprisen hate guer keng Detachementsdeklaratioun gemaach a 55 vun 105 detachéierte Salariéen waren net ugemellt.

De President vun der Federatioun vun de Bauentreprisen Roland Kuhn hat viru Kuerzem an deem Kontext bei eis op der Antenn vu Präisdumping geschwat, ënnert deem déi Lëtzebuerger Baufirmen ze leiden hätten. D'ITM misst méi Personal kréie fir hei méi haart duerchzegräifen. Dat gesäit de Marco Boly och esou. Et wier immens urgent, fir d'Fairness um Marché ze garantéieren. Dofir misste méi Kontrolle gemaach ginn, an dat geet just mat méi Personal, wat aktuell net do ass.



D'ITM leeft, trotz Recrutementsefforten, nach ëmmer dem Personalmanktem no. Déi lescht 2-3 Joer wieren zwar konsequent Leit bäikomm ma eréischt vum nächste Joer sinn déi éischt Aarbechtsinspekteren fäerdeg ausgebilt. Den Ament sinn der nach 16 mat der Formatioun am gaangen. Sécher ass all Joer ginn 10 bis 15 nei Inspekteren gebraucht fir aus dem Déif erauszekommen.