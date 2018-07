© Carine Lemmer

D'Sonja Holper vun Demokratie 2018 (1)



Fir hei am Land bei Walen ze kandidéieren, brauch een eng gewëssen Ënnerstëtzung, spréch Ënnerschrëften. "Déi hu mer", sot d'Biergerinitiativ de leschte Freideg, wéi si sech virgestallt huet. Fir all Bezierk hätt een d'Ënnerschrëft vun engem Deputéierten. Dat ass eng vun de Méiglechkeeten, fir eng Lëscht kënnen ze deposéieren.De Radio 100,7 huet en Dënschdeg de Moien d'Fro opgeworf, ob d'Biergerinitiativ Demokratie 2018 wierklech an all Bezierk eng Ënnerschrëft vun engem Deputéierten huet, sou wéi dat de leschte Freideg gesot gouf.Vis-à-vis vum 100,7 hunn nämlech all d'Fraktiounscheffen plus ADR an déi Lénk dementéiert, datt ee vun hinnen déi Biergerinitiativ ënnerstëtzt.Vis-à-vis vun RTL huet d'Sonia Holper, eng vun de Responsabele vun Demokratie 2018, vu festen Zousoe geschwat. Fir all Bezierk hätt een eng fest Zouso vun engem Deputéierten. An d'Sonja Holper geet schonn dovun aus, datt ee sech op déi Zouso kéint verloossen.

D'Sonja Holper vun Demokratie 2018 (2)



D'Nimm vun deene 4 Deputéiert wollt d'Sonja Holper net nennen, genee wéi leschte Freideg op der Pressekonferenz: Et hätt een den Deputéierte versprach, keng Nimm matzedeelen. Wa si dat vu sech aus maache wéilten, da kéinten déi dat awer maachen.

© Carine Lemmer

Déi Nimm dierften allerdéngs bekannt ginn, wann d'Lëschte Mëtt August deposéiert ginn.