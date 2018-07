© RTL Archivbild

Dat sot de Finanzminister Pierre Gramegna en Dënschdeg, am Kader vun enger Interpellatioun vun der CSV an der Chamber iwwert d'Zäit nom Austrëtt vu Groussbritannien aus der Europäescher Unioun.



De Pierre Gramegna huet do och nei Zuele genannt. Bis ewell hu sech 37 Gesellschaften hei am Land néiergelooss, respektiv hir Aktivitéiten ausgebaut. 16 Asset-Manager, 11 Assurancëgesellschaften, 7 Banken an 3 Fintec-Gesellschaften. Dat wier de Beweis derfir, datt d'Lëtzebuerger Strategie déi richteg gewiescht wier, sou de Pierre Gramegna. De Grand-Duché hätt bewosst keng extra Mesure geholl, fir Firme sichen ze goen a wier drëm beméit, fir d'Brécken zu de Britten oprecht z'erhalen.



Vill ass en Dënschdeg de Mëtteg, no der Presentatioun vun der Theresa May hirem Wäissbuch an de rezenten Demissiounen an der britescher Regierung, vum Risiko vun engem sougenannten "No-deal" Rieds gaangen. Obwuel deen Zeenario méi probabel ginn ass, geet den Ausseminister Jean Asselborn haut nach ëmmer dovunner aus, datt en Accord mat London am Kader vum Artikel 50 an dem zukünftege Fräihandelsaccord fonnt gëtt.