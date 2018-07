© RTL Archivbild

E Sonndeg de Moien 22. Juli hat sech um 9 Auer e Mann wéinst engem Virfall am Trafic um Escher Policebüro presentéiert. Dee gouf dunn awer festgeholl, well d'Beamten hie wéinst enger Täterbeschreiwung als presuméierten Täter vun enger Messerpickerei identifizéiere konnten.De Virfall geet op den 15. Juli zeréck, wou e Mann wärend enger Kläpperei vun engem Onbekannten an de Réck gestach gouf. Verschidden Zeien haten deen Dag bei der Police ausgesot.Den zoustännege Parquet gouf informéiert an de Mann koum an de Prisong op Schraasseg. Hien huet sech e Méindeg virum Untersuchungsriichter misse veräntweren.