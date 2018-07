Vum Gebai, wat an den 70er Joren an zwou Phase gebaut gouf, soll an Zukunft net méi vill iwwereg bleiwen.

D'Gebai, dat deemools fir d’europäesch Kommissioun gebaut gouf, entsprécht den Exigenzen vun haut net méi a gëtt dofir elo ofgerappt. De Bauschutt soll recycléiert ginn.





Aus dem ale Bâtiment Jean Monnet gouf dofir elo e Pilotprojet gemaach, wou esou vill Materialien wéi méiglech solle recycléiert ginn. Do virdru gëtt de Bau awer nach dekontaminéiert. Asbest gouf deemools am Gebai genotzt, fir datt d’Struktur am Fall vun engem Brand laang genuch géing halen, fir d’Leit z'evakuéieren. Wann dat bis gemaach ass, da kënnen déi recycléierbar Materialien erausgeholl ginn, esou de Staatssekretär am Ëmweltministère Claude Turmes.

Geschate 400 Tonnen Aluminium, 445 Tonnen Lino an 150 Tonne Glas sollen herno weiderverwäert ginn. Ënnert anerem och d’Holz an de Koffer solle verwäert ginn. Well d’Büroen am Gebai alleguer d’selwecht opgebaut sinn, gouf fir eng éischte Kéier och e sougenannten Mock-Up Raum geholl. Dëse gouf als Test-Raum ganz auserneen geholl, fir ze kucken, wat alles recycléiert kann ginn.





Alles mat abegraff kascht d’Ofbaue vun deem ronn 220.000 Meter Carré grousse Komplex 24,5 Milliounen Euro. Wann den ale Bau bis fort ass, dann hëlt de Bâtiment Jean Monnet II seng Plaz an. De Block M soll bis September sanéiert sinn, fir de Rescht vum Gebai gëtt et awer eréischt Abrëll 2019.