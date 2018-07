Georges Engel iwwer Assurance dépendance an 52 Wochen



Konkret geet et ëm d'Course-sortië bei der Fleegeversécherung an ëm d'52-Wochereegelung am Krankheetsfall.

Bis ewell war et sou, datt e Salarié, deen 52 Woche bannent enger Referenzperiod vun 2 Joer krank geschriwwe war, automatesch gekënnegt krut - eng ganz ëmstridde Reegelung, déi Leit den Job kascht huet, déi mat Drock verbonne war, fir séier nees gesond ze ginn, an déi bewierkt hutt, datt Leit nees schaffe gaange sinn, obwuel hire Gesondheetszoustand dat eigentlech net erlaabt hätt.D'Sozialpartner hunn decidéiert: Aus 52 Woche ginn der elo 78.Rapporter ass den LSAP-Deputéierte Georges Engel: Amplaz vun engem Joer hätt een elo annerhalleft an derselwechter Referenzperiod, fir erëm op d'Been ze kommen, fir erëm gesond ze ginn, fir d'Therapien all ofzeschléissen, esou de Rapporter.Bannent deenen 78 Wochen huet de Patient elo och d'Méiglechkeet, fir no an no nees schaffen ze goen - eng progressiv Reprise du travail pour raisons thérapeutiques wier elo méiglech. Awer just, wann dat hirem Gesondheetszoustand entgéintkéim, betount de Georges Engel.Bei der Lohnfortzahlung schwätzt de Rapporter vun enger Entlaaschtung fir d'Patronen: "Den Taux vun de Patronen an d'Mutuelle geet vun 1,95 op 1,85 Prozent erof."Et wier de Sozialpartner wichteg gewiescht, eng Limitt ze behalen, seet de Georges Engel. Den LCGB zum Beispill hätt d'Dispositioun jo gäre ganz ofgeschaaft gehat.Den 1. Januar soll dës Ännerung a Kraaft trieden.De Gesetzprojet soll dann och méi Kloerheet schafen, wat d'Courses-sorties bei der Fleegeversécherung ugeet: "D'Garde en groupe kann a Garde individuelle ëmgewandelt ginn." De Georges Engel schwätzt vun Interpretatiounsdivergenzen, déi et do gi wieren.Et war jo no der Reform vun der Assurance dépendance gréisser Diskussioune ginn, well um Terrain gefaart gi war, datt d'Course-sortien elo ofgeschaaft wieren.