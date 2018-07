Just déi zwee Deputéiert vun déi Lénk waren dergéint. Mam neie Satellit kënnt Lëtzebuerg sengen Engagementer vum Nato-Sommet 2014 no, fir déi national Militärdepensen eropzesetzen, vun 0,4 op 0,6% vum PIB an deckt anengems eng Niche of, huet et am Plenum geheescht.



Et handelt sech beim Projet NAOS ëm e Satellit mat enger ganz héijer Opléisung, deem seng Liewensdauer op maximal 10 Joer limitéiert ass. Spionagezwecker sinn am Gesetzprojet ausgeklammert. De Satellit gëtt nëmmen vun der Arméi kontrolléiert. D'Biller kënnen awer kommerziell vermaart ginn. Notamment un aner Militärinstanzen, institutionell Partner wéi d'Uno, d'Nato oder d'EU oder awer och privat Clienten.



Käschtepunkt fir de Staat sinn 170 Milliounen Euro ouni TVA, déi iwwert eng Period vun 10 Joer bis 2028 vum Fonds d'équipement militaire gedroe ginn. Den Observatiouns-Satellit wäert eréischt a 4 Joer operationell.