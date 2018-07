An der Kiche vun der Hotelschoul © RTL (Archiv)

D'Hotelschoul zu Dikrech kritt en neien Numm an eng nei schoulesch Offer. Mam Vott vum deementspriechende Gesetz nennt sech de spezielle Lycée an Zukunft "Ecole d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg". Vun der nächster Rentrée u kënnt eng nei Sektioun an der Hotels- an Touristikgestioun derbäi.



Well et an der Vergaangenheet Schwieregkeete gouf, datt néidegt Personal ze fannen, gesäit den Text eng Rei Derogatioune notamment bei de Sprooche fir. Zil ass et, fir Spezialiste mat Beruffserfarung ënnert dem Statut vum Employé ze rekrutéieren.



De Gesetzprojet ass en Dënschdeg an der Chamber mat de Stëmme vun der Majoritéit an der CSV ugeholl ginn. D'ADR huet dogéint gestëmmt. Déi Lénk sech enthal.



Kläranlag zu Uewersyren moderniséiert

Fir 130 Milliounen Euro gëtt dann nach d'Kläranlag zu Uewersyren no den neisten Technologie moderniséiert. Dës Kläranlag ass antëscht 39 Joer al a kläert d'Waasser fir d'Gemenge Konter, Nidderaanwen, Schëtter, Sandweiler, Weiler an de Findel, wou d'Ent-Äisungen am Wanter ëmmer héich Waassercapacitéite generéieren. Duerch den Ausbau geet d'Capacitéite vun 35.000 op 122.000 sougenannten "Awunner-Gläichwäerter" erop. D'Aarbechte solle bis 2023 daueren.