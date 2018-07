An enger Privatwunneng zu Réimech koum et um Dënschdeg géint 17.30 Auer zu engem Tëschefall mat déidleche Suitten.

© Police

D'Police gouf op d'Plaz geruff, datt well bei engem Tëschefall e Messer als eng Waff genotzt gouf. Eng jonk Fra gouf mam Messer esou uerg blesséiert, datt si nach op der Plaz un hire Blessure gestuerwen ass. E Mann, deen direkt e puer Stéchblessuren hat, schwieft a Liewensgefor.De Parquet gouf informéiert an d'Spuresécherung vum Miess- an Erkennungsdéngscht goufen op d'Plaz bestallt.Wéi et genau zum déidleche Virfall komm ass, ass aktuell nach net gewosst.