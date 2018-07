A Saachen Aarbechtszäit well d’DP e „flexibele“ Kader setzen fir den Employé an de Patron, mee awer och Aarbechtszäitkonte fir de Privat Sekteur aféieren.

DP-Kongress vun Ufank Juli 2018

Déi wichtegst Proposen ware schonns Ufank vum Mount presentéiert ginn, wéi de Congé Parental Plus, Steiererliichterungeng oder nach de gratis ëffentlechen Transport.

Aus dem ganze Programm vun de Liberalen, ënnert dem Motto „Zukunft op Lëtzebuergesch“, liest een beispillsweis eraus, datt d’DP wëll d’Chômage-Indemnitéiten fir Leit accessibel maachen déi hir Aarbecht kënnegen. A Condition natierlech, datt déi Leit och sech ustrenge fir eng nei Plaz ze fannen.

A Saachen Aarbechtszäit well d’DP e „flexibele“ Kader setzen fir den Employé an de Patron, mä awer och Aarbechtszäitkonte fir de Privat Sekteur aféieren. A wat de Mindestloun ugeet setzt se op déi gesetzlech Upassungen. Eng Hausse, sou wéi d’LSAP, déi Gréng an d’CSV se Wëlles hunn, gëtt net erwäänt, mä net explizit ausgeschloss.



