Kuerz viru 7 Auer huet et zu Dikrech an der Ettelbrécker Strooss tëscht 2 Gefierer geknuppt. 2 Persoune goufe blesséiert.

2 Ambulanze vun Dikrech, de Samu Nord, den Asazzenter vun Dikrech an den Asazzenter Ettelbréck waren op der Plaz.Um 8 Auer ass zuan der Munnerefer Strooss e Géigestand vun engem Camion op en Auto gefall. Doduerch gouf och eng Persoun blesséiert. D'Ambulanz an den Asazzenter vu Beetebuerg waren am Asaz.