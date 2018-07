Eng Aktioun zu Washington fir d'Gläichstelle vum Transgender-Persounen. © AFP

De Leit, déi sech am falsche Kierper spieren, d'Liewe méi einfach maachen. Dat ass d'Zil vum Gesetzprojet 7146, deen e Mëttwoch de Moien am Chamberplenum Gréng Luucht krut.



Konkret geet et ëm d'Ëmännerung vum Geschlecht am État civil fir Transgender- an Intersex-Persounen. Déi juristesch Prozedur gëtt duerch eng administrativ ersat a medezinesch Interventiounen, Avisen oder Certificate sinn net méi obligatoresch.



Fréier wier d'Problematik vun Autoritéiten, Medeziner an Elteren dacks falsch ugepaakt ginn, Saache wiere forcéiert ginn, mam Resultat, datt déi Concernéiert staark gelidden hunn, physesch ewéi psychesch, heescht et méi ewéi eng Kéier um Riednerpult.



Dësen Text wier ee vun de fortschrëttlechsten op der ganzer Welt, seet de Justizminister Felix Braz, fir dee déi betraffe Leit elo esou acceptéiert ginn, ewéi si sinn.







Extrait Felix Braz



"Déi Leit sinn net krank. Mir maache se krank." seet de Justizminister. Dat doduerch, datt een als Gesellschaft hinnen d'Méiglechkeeten zu der Selbstbestëmmung net ginn. Et mécht déi Leit krank, datt si net esou séier wéi se kënnen a wëllen hir Choix ze treffen. A well déi Leit net krank sinn, musse si net an iergendee medezinesche Kontext gestallt ginn.

Extrait Fernand Kartheiser



Op de Parlaments-Bänke war d'Zoustëmmung grouss, och bei der CSV, vun där virun 2 Joer ewell eng ähnlech Proposition de loi eragereecht gi war, déi allerdéngs net grad esou wäit goung.Eng Fro, déi sech vu méi wéi engem Riedner gestallt gouf, ass déi vun der nächster Etappe, der Unerkennung vun enger drëtter Optioun.Eenzeg d'ADR ass op enger Rei Punkten net mam Text d'Accord, notamment wat den Ëmgang mat concernéierte Kanner ugeet. Mam Gesetz géif een d'Méiglechkeete fir de Mëssbrauch vu Kanner eréischt opmaachen. Hei kënnen d'Elteren oder och d'Kanner schonn am Alter vu 5 Joer e Geschlechtswiessel decidéieren. An anere Fäll ass déi Altersgrenz awer vill méi héich, dorënner d'Fëmmen an d'Majorité sexuell, wou den Alter op 16 Joer fixéiert ass. Am schlëmmste Fall kéinten dann jo Elteren, déi e Jong kritt hunn an e Meedche wollten, alles maachen, fir datt aus hirem Kand e Meedche gëtt, esou d'Angscht vum Fernand Kartheiser.

Vun der ADR gouf et dann och déi rout Kaart. Déi 57 aner Deputéiert hu mat „Jo“ gestëmmt.